Forte explosão deixa dois mortos e mais de 20 feridos na China

"Ouvi um grande estrondo (...) que me deu um susto de morte", disse um vendedor do mercado local à AFP. "Depois, eu vi nuvens de fumaça preta", acrescentou.

Uma equipe da AFP observou a polícia desviando o trânsito na entrada do bairro em que ocorreu a explosão. A centenas de metros do edifício afetado, uma coluna de fumaça cinza também era observada.

Um vídeo do incidente publicado pela imprensa estatal mostra uma enorme explosão, que gera uma bola de fogo e uma nuvem de fumaça perto de uma avenida muito movimentada no horário.

Outro vídeo mostra o que parece ser um prédio completamente destruído após a detonação e vários carros destruídos.

- Resgate -

A explosão destruiu as fachadas das lojas do lado oposto do edifício afetado, segundo imagens publicadas na plataforma de vídeos Douyin.