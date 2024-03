Foto editada da princesa Kate estimula teorias conspiratórias

O episódio também levou muitos a se perguntarem se a coroa britânica divulgou outras imagens adulteradas no passado. Veículos como a CNN afirmaram ter iniciado uma revisão de todas as fotos cedidas previamente à imprensa pelo Palácio de Kensington.

E o clima de desconfiança on-line reacendeu os pedidos por maior transparência, inclusive entre os membros da realeza britânica conhecidos por sua discrição.

No mês passado, o rei Charles III, sogro de Catherine, recebeu elogios por tonar público seu diagnóstico de câncer.

Mas muitos especialistas em saúde criticaram que não tenha revelado qual tipo de câncer o acomete, uma informação que poderia ter incentivado os britânicos comuns a fazer exames preventivos.

"Se os membros da realeza querem ser modelo de valores importantes para a nação, deveriam começar a revisar sua relação com a imprensa, a favor da transparência e da honestidade", disse na rede X Catherine Mayer, autora do livro "Charles: The Heart of a King" (ainda sem tradução para o português).

"Deveriam se opor à desinformação, não contribuir com ela."