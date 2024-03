Gangues do Haiti ameaçam transição política

Sob a supervisão da Comunidade do Caribe (Caricom), partidos políticos e figuras proeminentes do Haiti tentam, nesta quarta-feira (13), chegar a um acordo sobre a composição do painel de transição, após o anúncio na segunda da renúncia do primeiro-ministro, Ariel Henry.

Na capital, Porto Príncipe, atuam cerca de 23 gangues, que controlam 80% do território. Elas se agrupam em duas grandes coalizões envolvidas em guerras territoriais: G9 Família e Aliados, liderada por Jimmy Chérizier, conhecido como "Barbecue", e G-Pèp.

"Barbecue", uma das figuras públicas por trás da violência dos últimos dias, é provavelmente o líder da gangue mais poderosa, composta por muitos ex-policiais como ele.

As gangues armadas se profissionalizaram e têm mais poder de fogo do que a polícia haitiana para realizar todo tipo de tráfico e sequestros por resgate.

Em um primeiro sinal do papel que pretende desempenhar, "Barbecue" declarou na segunda-feira que não reconheceria um "governo formado pela Caricom ou outras organizações".

- Segurança é prioridade -

"Na minha opinião, o que emergirá no atual equilíbrio político são as gangues como 'força'", argumenta Gédéon Jean, diretor do Centro de Análise e Pesquisa sobre Direitos Humanos (CARDH), uma ONG haitiana.