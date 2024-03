Governo e oposição espanhola seguem sem encontrar acordo sobre bloqueio do Judiciário

Representantes do governo e da oposição espanhola fizeram, nesta quarta-feira (13), sua terceira reunião para debater a renovação do Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ), e saíram sem chegar a um acordo mais uma vez.

À margem da plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, o comissário europeu de Justiça, Didier Reynders, se reuniu com o ministro espanhol de Justiça, Félix Bolaños, e o vice-secretário-geral do Partido Popular (PP, direita), Esteban González Pons.

"É difícil, mas possível, encontrar uma solução", disse Reynders na rede X ao final do encontro, para acrescentar que as partes voltarão a se reunir "no final de março" em Madri.