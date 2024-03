Homem que vivia em 'pulmão de ferro' morre aos 78 anos

Paul Alexander, um homem que, devido às sequelas da poliomielite (também conhecida como paralisia infantil), viveu por sete décadas dentro de um aparelho médico cilíndrico conhecido como "pulmão de ferro", morreu aos 78 anos, informou sua família.

Alexander, que morava em Dallas, Texas, no sul dos Estados Unidos, contraiu a doença aos seis anos e ficou paralisado do pescoço para baixo. Por isso, precisou usar um respirador mecânico, que mantinha todo o seu corpo encapsulado, apenas com a cabeça de fora.

Apesar de seu confinamento, se destacou nos estudos. Ele se formou em Direito, trabalhou na área e escreveu um livro. "Foi uma honra fazer parte da vida de alguém tão admirado como ele", escreveu seu irmão, Philip Alexander, esta madrugada ao anunciar o falecimento no Facebook.