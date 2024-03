Honduras ordena prisão de dois generais que testemunharam a favor de ex-presidente condenado

Um tribunal militar de Honduras ordenou a prisão de dois generais do Exército que testemunharam a favor do ex-presidente Juan Orlando Hernández, recentemente condenado por tráfico de drogas em um julgamento nos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (13) um militar de alto escalão.

"Ordens de prisão foram emitidas" contra os generais Willy Joel Oseguera e Tulio Armando Romero por "cometerem um crime", declarou a jornalistas o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o general Roosevelt Hernández.

No dia 4 de março, as Forças Armadas haviam alertado que ambos generais da ativa "não realizaram o procedimento para sair do país estabelecido pelas Leis e Regulamentos Militares e sua atuação [...] é ilegal".