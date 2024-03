Jornalista desaparecido é encontrado 'em bom estado de saúde' no México

O jornalista mexicano Jaime Barrera, que estava desaparecido desde segunda-feira e que era considerado vítima de um sequestro, foi encontrado são e salvo, informou o Ministério Público do estado de Jalisco (oeste) nesta quarta-feira (13).

"O Ministério Público do Estado informa que o comunicador Jaime Barrera foi encontrado em bom estado de saúde", afirmou o órgão em sua conta na rede social X, onde acrescentou que continua com as investigações para elucidar o caso e "capturar os possíveis responsáveis".

Barrera, um renomado apresentador de rádio e televisão de 56 anos, natural do estado de Jalisco, foi sequestrado por criminosos na tarde de segunda-feira (11), ao sair do prédio da emissora onde trabalha na cidade de Guadalajara, confirmou o próprio jornalista em declarações após sua libertação.