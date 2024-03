Líder da extrema direita nos Países Baixos admite impossibilidade de formar governo

O líder da extrema direita islamofóbica dos Países Baixos, Geert Wilders, anunciou nesta quarta-feira (13) que será incapaz de formar um governo, apesar de sua vitória eleitoral em novembro, devido à falta de apoio dos partidos com os quais procurava formar uma coalizão.

"Só posso me tornar primeiro-ministro se TODOS os partidos da coalizão me apoiarem. Não foi o caso", indicou Wilders na rede social X, quase quatro meses após as eleições legislativas.

A vitória de Wilders, do Partido pela Liberdade (PVV), causou surpresa em seu país e na Europa.