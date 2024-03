Marcelo Moreno volta ao Cruzeiro para jogo de despedida

O experiente atacante boliviano Marcelo Moreno, de 36 anos, treinará temporariamente com o Cruzeiro para fazer um jogo de despedida antes de se aposentar do futebol, informou o clube nesta quarta-feira (13).

"Atendemos ao seu desejo de retornar ao clube, se preparar junto ao elenco principal e enfim ter a despedida digna que ele merece do futebol, no Mineirão lotado, em uma partida festiva em sua homenagem", disse o diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, em um comunicado.

A data do jogo de despedida de Moreno ainda não está definida, afirmou o clube na mesma nota.