MP de Honduras pede bloqueio de bens de ex-chefe da polícia preso nos EUA

O pedido é resultado do trabalho da comissão do Ministério Público que assistiu ao julgamento contra o ex-presidente Juan Orlando Hernández nesta Corte.

Hernández, que governou Honduras entre 2014-2022, foi declarado culpado nesta sexta-feira de três crimes de tráfico de drogas e em 26 de junho a Corte decidirá sua pena, que pode ser prisão perpétua. Ele foi extraditado aos Estados Unidos em 21 de abril de 2022, três meses depois deixar o poder.

O Ministério Público recordou que em maio de 2023 pediu o bloqueio provisório de uma residência em Lomas de Toncontín, sul de Tegucigalpa, uma fazenda em Las Ánimas, Danlí (leste do país), um terreno em Choloma (norte), três veículos de luxo e nove contas bancárias de Bonilla. Estes bens são os que agora o MP pode confiscar definitivamente.

Em 7 de fevereiro, o ex-chefe da polícia apelidado "El Tigre" se declarou culpado de conspirar para traficar cocaína aos Estados Unidos e de posse, uso e porte de armas e equipamentos destrutivos, acusações que podem condená-lo à prisão perpétua.

O juiz instrutor do caso, Kevin Castel, anunciará a sentença contra Bonilla em 25 de junho.

Bonilla também foi acusado no caso do ex-presidente Hernández, junto com o ex-policial Mauricio Hernández Pineda, que em 2 de fevereiro também foi declarado culpado de tráfico de drogas, mas ambos se esquivaram do banco dos réus.