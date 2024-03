Oliver Stone finaliza documentário sobre Lula

Em 2021, ele apresentou "JFK Revisitado: Através do Espelho" no festival francês, o último episódio de sua investigação sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy, um de seus assuntos favorito.

Ao longo de mais de cinco décadas, Stone dirigiu várias obras relacionadas à América Latina, começando por "Salvador", em 1986.

Mas suas obras mais polêmicas são dois documentários sobre figuras políticas da região: o venezuelano Hugo Chávez (1954-2013) e o cubano Fidel Castro (1926-2016).

- Lula, Chávez e Castro, líderes "humanistas" -

"Acho que o conceito de perseguição judicial se expandiu por todo o mundo, e tem sido usado para fins políticos, como uma arma. Mas todo mundo é corrupto. A Rússia funciona à base de corrupção, assim como a Turquia, os Estados Unidos", acrescentou Stone, que também é autor de uma série de entrevistas com o líder russo, Vladimir Putin.

"Foi o que fizeram com Lula. Colocaram-o na cadeia, ele foi libertado e ganhou a porra das eleições. (...) É uma história boa, mas as pessoas não conhecem, exceto no Brasil", acrescentou.