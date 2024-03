ONU criará 'ponte aérea' humanitária entre República Dominicana e Haiti

As Nações Unidas vão estabelecer uma "ponte aérea" entre o Haiti e a vizinha República Dominicana para permitir "o fluxo de ajuda humanitária" ao país afetado por uma aguda crise, anunciou a missão da ONU no Haiti na plataforma X.

"As Nações Unidas no Haiti estão trabalhando para estabelecer uma ponte aérea com a República Dominicana para assegurar o fluxo fluido de ajuda e a movimentação de seu pessoal", informou a missão, acrescentando que parte de seu pessoal seria realocado temporariamente "fora" do país e que era esperada a chegada de "outro pessoal de crise".

abd/af/db/mvv/ic