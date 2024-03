Petróleo sobe impulsionado por reservas nos EUA e ataques a refinarias russas

Os preços do petróleo fecharam em forte alta nesta quarta-feira (13), impulsionados por ataques a refinarias russas e por uma queda maior do que a esperada nas reservas de petróleo e gasolina dos Estados Unidos na semana passada.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 2,57%, para 84,03 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para abril ganhou 2,78%, para 79,72 dólares.