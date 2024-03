Pré-candidato a prefeito é assassinado a tiros no México

Morales era um dos possíveis candidatos ao cargo pelo partido Morena, do presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador, para as eleições de 2 de junho.

Ele era um ativo promotor do governo e de sua candidata à Presidência, Claudia Sheinbaum, segundo muitas das publicações que compartilhava em suas redes sociais.

No México, 43 pessoas foram assassinadas em episódios de violência eleitoral entre 4 de junho de 2023 e 12 de março de 2024, das quais 21 eram aspirantes a uma candidatura, indicou um estudo do Laboratório Eleitoral, uma firma privada de análise e pesquisa.

Homicídios por razões eleitorais foram registrados em 13 dos 32 estados do país, com Guerrero na frente, de acordo com outro relatório da mesma firma publicado em fevereiro.

O México elegerá em 2 de junho um novo presidente e outros 20 mil cargos, entre legisladores federais e locais, governadores e prefeitos.

