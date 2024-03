Presidente catalão convoca eleições antecipadas para 12 de maio

O presidente do governo catalão, Pere Aragonès, anunciou nesta quarta-feira (13) que vai convocar eleições regionais para 12 de maio, em vez do começo do ano que vem, como estava previsto, depois que o Parlamento da região espanhola rejeitou seu projeto de orçamento.

"Decidi convocar eleições para o Parlamento da Catalunha para o próximo 12 de maio", disse Aragonès em Barcelona. A decisão do presidente catalão, um separatista moderado do partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), ocorre na véspera de o Congresso dos Deputados espanhol se reunir para aprovar uma lei polêmica de anistia aos acusados de participar da tentativa de secessão frustrada desta região do nordeste da Espanha, em 2017.

A tramitação do texto, condição imposta pelos partidos separatistas em troca de seu apoio ao presidente socialista Pedro Sánchez para um novo mandato, não estaria em risco, uma vez que o ERC, habitual apoio parlamentar do Executivo espanhol de esquerda, e o outro partido separatista, o Junts per Catalunya (JxCat), já expressaram seu apoio à lei. A manobra de Aragonès representa, no entanto, uma mudança em relação a seus planos de concluir o mandato em fevereiro de 2025.