Primeiro-ministro japonês interrogado por 'go-go dancers' em reunião do partido

Um dos organizadores, Tetsuya Kawabata, defendeu o evento ao afirmar que a presença das "go-go dancers" pretendia garantir a "diversidade" do evento.

"Convidamos as dançarinas depois de estudar diferentes pontos de vista, inclusive se correspondiam à questão da diversidade", disse Kawabata, vice-líder da juventude local do LDP, à rede ANN.

"Mas a excitação que surgiu, especialmente no final da reunião social, superou as minhas expectativas", admitiu Kawabata, segundo a imprensa.

Depois disso ele deixou o partido.

A juventude nacional do PLD pediu desculpas na segunda-feira e afirmou que dois deputados que compareceram deixaram as suas funções no Gabinete da Juventude, mas continuam em seus cargos e como membros do partido.

O episódio é uma vergonha para o PLD, que governa de forma quase ininterrupta durante décadas e pretende envolver mais mulheres na política japonesa.