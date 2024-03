Putin afirma que arsenal nuclear da Rússia é mais moderno que o do EUA

Outro drone foi derrubado quando se aproximava de uma refinaria de petróleo na região de Leningrado, perto de São Petersburgo (noroeste), anunciou o governador Alexander Drozdenko no Telegram.

No total, 58 drones atacaram diversas áreas da Rússia durante a noite e a manhã, em particular Belgorod, Bryansk, Kursk e Voronezh, as quatro regiões fronteiriças com a Ucrânia, segundo um comunicado do Ministério da Defesa russo, que afirma que todos os dispositivos foram destruídos.

bur/mas/pc/zm/fp/aa

© Agence France-Presse