Putin 'só entende de força', diz o lendário enxadrista russo Kasparov

Durante a entrevista, pediu ao Ocidente que inclua vozes da oposição russa nos esforços para enfrentar a agressão de Putin.

"Para derrotar o 'Putinismo' e todas as forças do mal que ele representa, é necessária uma coalizão que inclua este componente russo, como a França Livre de (Charles) de Gaulle", disse ele, referindo-se ao movimento de resistência durante a Segunda Guerra Mundial, que o general francês dirigiu do exterior.

"As pessoas que estão dispostas a dizer: 'O governo é ilegítimo, a guerra é criminosa, a Crimeia é ucraniana' devem fazer parte desta luta", afirmou. A Rússia anexou a Crimeia em 2014.

Kasparov garantiu que ele e outros dissidentes trabalham na formulação de um caminho a ser seguido pela oposição russa. "Precisamos criar uma matriz de uma Rússia livre fora da Rússia de hoje".

A oposição russa, no entanto, é notoriamente fragmentada e a equipe de Navalny já discordou de Kasparov no passado.

Nas últimas semanas houve divergências entre os críticos do Kremlin sobre como protestar contra as eleições do próximo fim de semana, que Putin está confiante de que vencerá sem adversários reais.