Quênia garante envio de missão policial ao Haiti quando novo governo for instalado

Ruto indicou hoje que manteve uma conversa com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, sobre os últimos acontecimentos no Haiti e destacou a disposição do país africano para manter sua missão de pé.

Blinken "me informou que um novo conselho presidencial será formado em breve para gerir a situação no Haiti", afirmou o mandatário queniano nas redes sociais.

"Garanti ao secretário Blinken que o Quênia assumirá a liderança [da missão policial] tão logo se estabeleça o conselho presidencial segundo o processo acordado", acrescentou.

Partidos políticos e personalidades do Haiti negociam a composição do conselho presidencial de transição que substituirá o governo Henry e tentará impor alguma estabilidade no país devastado pela violência das facções criminosas.

No fim de fevereiro, cinco países confirmaram participação na futura missão liderada pelo Quênia e apoiada pela ONU para reforçar a segurança no Haiti.

Trata-se de Benin, que se comprometeu a enviar "pelo menos 1.500 uniformizados", assim como Bahamas, Bangladesh, Barbados e Chade.