Reino Unido quer pagar imigrantes para convencê-los a ir para Ruanda

No entanto, até agora nenhum avião com imigrantes decolou em direção a Ruanda.

Após vários reveses nos tribunais, um novo projeto de lei está sendo debatido no Parlamento, onde enfrenta uma forte oposição da Câmara dos Lordes.

Mas, agora, um novo acordo com o governo de Ruanda pode permitir que os imigrantes partam de forma voluntária, indicou nesta quarta o Ministério do Interior, confirmando informações do The Times.

"Estamos estudando a possibilidade de enviar voluntariamente para Ruanda aqueles (imigrantes) que não têm o direito de estar aqui", afirmou um porta-voz do Ministério.

De acordo com o The Times, os migrantes poderiam receber até 3.000 libras por concordarem em ir para Ruanda voluntariamente.

