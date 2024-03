Rússia não planeja boicotar os Jogos Olímpicos de Paris, ministro dos Esportes

"Ir ou não ir? As condições devem ser cuidadosamente analisadas", declarou o presidente russo, Vladimir Putin, em dezembro, quando apenas oito russos e três bielorrussos atendiam aos critérios do COI.

Contudo, após os rumores de um suposto boicote da Rússia agitarem o mundo esportivo, Oleg Matytsin afirmou que "na medida do possível, devemos preservar a possibilidade de dialogar e de participar em competições".

O ministro disse que aguarda a próxima reunião da comissão executiva do COI, entre 19 e 21 de março.

"Veremos qual será a decisão final do COI (...) mas até agora a posição é que não há novas recomendações ou regulamentos", disse.

O COI sempre apresentou sua decisão de dezembro como final, mas ainda precisa abordar um ponto: a presença de russos e bielorrussos durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, após a proibição destes esportistas pelo Comitê Paralímpico Internacional nos Jogos que começam em 28 de agosto na capital parisiense.

Além disso, a organização está atenta às competições criadas pela Rússia, como os Jogos do Futuro, os Jogos do Brics, em Kazan, ou os Jogos Mundiais da Amizade, que serão realizados de 15 a 29 de setembro em Moscou e Ekaterimburgo, todos com um risco associado de dividir o esporte internacional.