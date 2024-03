Sabalenka é eliminada nas oitavas de Indian Wells por Emma Navarro

A bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda colocada no ranking feminino, foi eliminada nesta quarta-feira (13) pela americana Emma Navarro nas oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells.

Sabalenka, atual vice-campeã do torneio, sucumbiu diante da grande atuação de Navarro, 23º do ranking mundial, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-2 na quadra central.

A bielorrussa, de 25 anos, que defendeu o título do Aberto da Austrália em janeiro, mostrou algumas fragilidades em sua campanha no torneio que é disputado no deserto californiano, principalmente na estreia contra Peyton Stearns, quando sobreviveu a quatro match points.