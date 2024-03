Suécia não ajudará a repatriar crianças detidas em campos jihadistas na Síria

Mais de 43 mil pessoas vivem no campo de Al-Hol, em ruínas e superlotado, sob administração curda.

No local estão deslocados sírios, refugiados iraquianos e milhares de estrangeiros procedentes de pelo menos 45 países, incluindo famílias de jihadistas do grupo Estado Islâmico.

Segundo Billström, os suecos que ainda estão em Al-Hol tiveram "a possibilidade de abandonar [o local] e retornar à Suécia, mas negaram fazê-lo em diversas ocasiões".

De acordo com a televisão pública TV4, cinco crianças com vínculos com a Suécia permanecem nestes campos com suas mães e dez homens nas cadeias curdas.

O ministro considera que a deterioração da situação de segurança para os interesses de Estocolmo justifica a recusa nesta repatriação.

"Não podemos descartar a possibilidade de que os cidadãos suecos adultos e as pessoas com vínculos com a Suécia que continuam em campos ou centros de detenção no nordeste da Síria possam constituir uma ameaça à segurança do país se retornarem", acrescentou o ministro.