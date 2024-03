Trump, o imbatível candidato republicano à Casa Branca

É verdade que o empresário surpreendeu ao vencer as eleições presidenciais de 2016, mas os conservadores também perderam praticamente todas as eleições nacionais desde que sua influência começou a reinar no partido. Este é o argumento repetido constantemente por sua ex-adversária nas primárias republicanas, Nikki Haley.

Contrariando a tradição, a ex-governadora se negou a apoiar a candidatura do ex-presidente contra Biden ao abandonar a corrida presidencial na semana passada.

É mais, o presidente democrata, que se orgulha de ter sido sempre subestimado, "já demonstrou que é capaz de vencê-lo", acrescenta o cientista político Zelizer.

Embora os problemas legais de Trump até agora tenham beneficiado sua campanha, atraindo milhões de dólares em doações, as pesquisas mostram que seu apoio derreteria consideravelmente se for condenado.

Seu primeiro julgamento começa em 25 de março em Nova York, seguido de audiências na Flórida e provavelmente em Washington.

Isto torna as possibilidades de um veredicto sair antes das presidenciais de novembro extremamente altas, o que representaria uma nova ameaça à couraça inoxidável de Trump.