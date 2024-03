UE fecha acordo sobre pacote de € 5 bi para financiar armas para a Ucrânia este ano

Desde então, esse fundo da UE já destinou 6,1 bilhões de euros (33,16 bilhões de reais) para pagar em parte as armas para a Ucrânia, além dos aportes individuais dos países do bloco e também do Reino Unido e Estados Unidos.

Simultaneamente, a UE impulsiona uma modernização e ampliação de sua indústria de defesa para repor as reservas estratégicas dos países do bloco e manter o fluxo de ajuda para a Ucrânia.

Os mandatários europeus realizarão na próxima semana uma cúpula em Bruxelas na qual pretendem discutir o suporte à produção militar do bloco e à Ucrânia.

