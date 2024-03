Venda do Milan é alvo das autoridades financeiras italianas

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira à AFP, a RedBird explica que a parte do capital que não controla, ou seja, 0,07%, pertence "a acionistas individuais italianos que são torcedores do clube há muito tempo".

"A ideia de que a RedBird não tem o controle do AC Milan é completamente falsa", afirma o fundo.

Para financiar a venda para a RedBird, a Elliott concordou em um "financiamento do vendedor" com sua contraparte norte-americana, uma prática comum em transações de ações que permite ao vendedor entrar em um acordo com o comprador em creditar uma parte do preço de compra, neste caso por um valor de 550 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões) com uma taxa de juros de 7%.

- Chantagem e extorsão -

Este empréstimo, que deve ser reembolsado em agosto de 2025, estabelece que Elliott terá dois representantes no conselho de administração do Milan.

Atualmente, a Elliott tem apenas um, seu sócio-gerente Gordon Singer, filho do fundador e presidente do fundo, Paul Singer, mas dois de seus ex-funcionários atualmente fazem parte do conselho de administração.