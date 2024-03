Wall Street fecha com resultados mistos e tecnológicas perdem impulso

O mercado nova-iorquino caiu devido a desvalorizações de vários grandes nomes da tecnologia que foram alvo de vendas para a realização de lucros, como Nvidia (-1,12%), AMD (-3,93%), Broadcom (-2,63%), Qualcomm (-2,21%) e Intel (-4,44%).

Entre as estrelas da nova economia, a Tesla (-4,54%) também caiu após uma revisão para baixo na recomendação dos analistas do Wells Fargo, que apontaram vendas perdendo impulso.

Ao realizar lucros nas empresas de tecnologia, os investidores voltaram-se para empresas que estavam na sombra desde o início do ano. Empresas como a rede de material de construção Lowe's (+1,71%), o banco Morgan Stanley (+2,64%), o fabricante de tratores Deere (+1,66%) ou a empresa de investimentos Blackstone (+1,96%) se beneficiaram.

"Os investidores fizeram uma rotação" de portfólio sem retirar seu dinheiro do mercado, observou Angelo Kourkafas.

Na quinta-feira, serão divulgados os dados de vendas no varejo nos Estados Unidos para fevereiro, e os dados de inflação no atacado com o índice PPI.

As petrolíferas se beneficiaram do aumento nos preços do petróleo, após novos ataques de drones ucranianos no território russo, que atingiram uma refinaria em Riazan.