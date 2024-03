Acampamento isolado em Nova York simboliza a crise migratória

A escolha do local foi amplamente criticada. "Floyd Bennett Field não é de forma alguma um local apropriado para abrigar famílias sem-teto com crianças. As famílias estão realmente no meio do nada (...) não há privacidade (...) os chuveiros e banheiros ficam em tendas separadas", lamenta o diretor da associação Coalition for the Homeless, Dave Giffen.

Em janeiro, uma forte tempestade forçou a evacuação do local e os ocupantes foram transferidos para um instituto educacional no Brooklyn, onde os alunos não puderam assistir às aulas no dia seguinte, irritando pais e políticos.

Segundo Dave Giffen, a cidade que se queixa de que as autoridades federais a deixaram "sozinha" para lidar com esta crise "nacional", "quer desencorajar os migrantes de virem para Nova York". Desde o final do ano passado, limitou a permanência máxima em abrigos a 60 dias para famílias e 30 dias para indivíduos antes de começar a solicitar alojamento novamente.

- "País seguro" -

A Prefeitura oferece alimentação, assistência médica, escolarização para as crianças, assessoria de assistentes sociais para procedimentos administrativos e aulas de inglês. Há também um serviço para facilitar os deslocamentos.

"Não temos espaço", repete há meses o prefeito Eric Adams, pedindo insistentemente ao governo federal, preso no bloqueio do Partido Republicano para chegar a um pacto migratório, que agilize a obtenção de permissões de trabalho para os solicitantes de asilo.