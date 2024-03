Biden se opõe à venda da siderúrgica US Steel para a japonesa Nippon Steel

A US Steel, com sede em Pittsburgh, Pensilvânia (nordeste), "foi uma empresa siderúrgica americana icônica há mais de um século, e é vital que continue sendo uma empresa siderúrgica americana, operada no país, com propriedade local", acrescentou o presidente do Partido Democrata em comunicado.

As declarações de Biden ocorrem menos de um mês antes da visita de Estado do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, à Casa Branca.

E ocorrem em plena campanha eleitoral rumo às eleições presidenciais de novembro, nas quais Biden disputa o voto dos sindicatos e da classe trabalhadora contra o republicano Donald Trump.

O acordo de compra de 14,1 bilhões de dólares (70,2 bilhões de reais), anunciado em dezembro, continua sob revisão pelas autoridades de segurança federais dos EUA.

Naquele momento, a Casa Branca alertou que a operação deveria passar por uma análise cuidadosa porque poderia ter implicações para a segurança nacional.

Os sindicatos ficaram furiosos com o acordo proposto, apesar da promessa das empresas de honrar os contratos acordados entre os trabalhadores e a empresa americana.