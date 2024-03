Capturados e libertados, soldados ucranianos voltam à linha de frente

Quando Yuri Feniuk voltou para sua casa, na Ucrânia, após quase um ano em um cativeiro russo, seus familiares imploraram para que ele não retornasse para a linha de frente. Mas ele voltou mesmo assim: "é minha decisão. Sou adulto", afirmou.

O soldado ucraniano, de 34 anos, membro do regimento de Azov, tinha oito anos de serviço militar quando foi ferido e depois capturado na cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, cenário de uma das batalhas mais ferozes e sangrentas do conflito, iniciado com a ofensiva russa em fevereiro de 2022.

"Obviamente ninguém queria que eu voltasse, muito menos porque já tinha sido ferido e capturado", relatou à AFP, em Liman, uma área no leste da Ucrânia, a cerca de 15 quilômetros de distância do front.