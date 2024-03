Chanceler espanhol defende no Egito criação de Estado palestino

Essa solução permitirá que "um Estado palestino conviva em paz e segurança com um Estado de Israel".

Para Albares, "um Estado palestino realista e viável que conviva com um Estado de Israel em boa vizinhança e que mutuamente garantam segurança, prosperidade, estabilidade" é a única opção para se chegar a uma "paz definitiva" na região, disse em outra coletiva de imprensa.

O chefe de Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, anunciou no sábado que irá propor ao Parlamento que vote a favor do reconhecimento do Estado palestino antes do final de seu mandato em 2027.

A guerra entre Israel e Hamas começou após o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino de 7 de outubro em solo israelense, quando morreram cerca de 1.160 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Os comandos islamistas também sequestraram cerca de 250, 130 das quais seguem cativas em Gaza, embora Israel estime que 32 delas morreram.

Israel respondeu com uma intensa campanha de bombardeios e operações terrestres em Gaza que deixou pelo menos 31.341 mortos, a maioria civis, segundo o governo do Hamas, no poder neste território palestino desde 2007.