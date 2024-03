China promete adotar medidas necessárias após votação no Congreso americano sobre o TikTok

O governo da China afirmou nesta quinta-feira (14) que adotará "todas as medidas necessárias" para proteger os interesses de suas empresas no exterior, depois que a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para obrigar o TikTok a cortar relações com o grupo proprietário chinês para evitar uma proibição no país.

"Os Estados Unidos deveriam respeitar os princípios da economia de mercado e concorrência justa, (e) parar de reprimir injustamente as empresas estrangeiras", declarou He Yadong, porta-voz do Ministério do Comércio da China.

O porta-voz acrescentou que Pequim "tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar resolutamente seus direitos e interesses legítimos".