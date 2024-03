Comissário europeu visita países da América do Sul para dissipar críticas à lei do desmatamento

Simultaneamente, as grandes empresas europeias já se comprometeram a "'limpar' as suas cadeias de abastecimento", ajudando os produtores, explicou o responsável.

Esta lei que veta a importação de produtos que geram desmatamento foi aprovada no final de 2022, sob forte pressão do Parlamento Europeu, e constitui uma das peças do ambicioso plano da UE conhecido como Acordo Verde.

Estudos realizados na UE indicam que as exportações para o mercado europeu promoveram o desmatamento de vastas regiões em Indonésia, Brasil, Malásia, Nigéria, Etiópia, Congo e México.

Portanto, as estimativas sugerem que as exportações para o mercado europeu são responsáveis por aproximadamente 16% do desmatamento global.

