Delegação da Fifa visita Paraguai com vistas à Copa do Mundo de 2030

"Ao unir forças com a Argentina e o Uruguai, a Copa do Mundo se tornará uma realidade na América do Sul", disse Domínguez, que agradeceu à Fifa por aceitar que o continente merecia comemorar o centenário do Mundial que foi sediado no Uruguai em 1930.

"Nós pensamos grande. Faremos a melhor Copa do Mundo destes 100 anos. A Conmebol garante que teremos uma festa histórica em 2030", afirmou o dirigente sul-americano.

