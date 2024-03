Deputados espanhóis aprovam lei de anistia para separatistas catalães

- Ambiente tenso -

A votação dos deputados ocorre em um contexto político tenso e agitado após a decisão anunciada na quarta-feira pelo presidente do governo catalão, Pere Aragonès, do ERC, de convocar eleições regionais antecipadas para 12 de maio.

O movimento teve consequências imediatas e levou Sánchez a renunciar à apresentação do projeto de lei orçamentária para 2024 e a prorrogar os orçamentos do ano passado.

Diante desse novo calendário, Puigdemont também começou a fazer as contas.

Visivelmente otimista, falou à imprensa na quarta-feira em Estrasburgo, que a lei poderá entrar em vigor "provavelmente no final de maio", e seu retorno seria nas semanas seguintes.

Sobre as eleições de 12 de maio, Puigdemont destacou que é "evidente" que poderá participar do debate de investidura do próximo presidente catalão, mas não disse se mudaria seus planos iniciais de concorrer a um novo mandato como eurodeputado para ser o candidato do seu partido nas eleições regionais.