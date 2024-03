Deschamps e Henry diminuem chances de Mbappé disputar Jogos de Paris-2024

Kylian Mbappé quer participar com a França nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas as suas chances foram reduzidas nesta quinta-feira (14) após as declarações dos técnicos Didier Deschamps e Thierry Henry, que destacaram os obstáculos que a sua inclusão teria.

Mbappé, de 25 anos, disputa no momento sua temporada de despedida do Paris Saint-Germain. Ele com certeza vestirá a camisa da seleção francesa na Eurocopa, que será realizada de junho a julho, na Alemanha. Mas sonha também com sua inclusão na lista de convocados para o torneio olímpico, reservado aos sub-23, mas com cada seleção tendo a possibilidade de preencher três vagas com jogadores mais velhos.

Nesta quinta-feira, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, e o treinador da seleção sub-21 e olímpica, Thierry Henry, anunciaram as convocações para os jogos deste mês de março e falaram com a imprensa sobre o caso de Mbappé.