Diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, diz estar 'disponível' para novo mandato

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, assegurou que está "à disposição" para seguir à frente do organismo internacional, em entrevista concedida à AFP nesta quinta-feira (14), à margem de um discurso em Cambridge, no Reino Unido.

"Não busco que as pessoas me elejam, me coloco à disposição", declarou Georgieva, depois que ministros da União Europeia (UE) declararam seu apoio na terça-feira e o FMI abriu formalmente o processo de escolha de seu líder na quarta.

