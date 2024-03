Esforços internacionais continuam para enviar ajuda a Gaza, à beira da fome

Israel respondeu com uma intensa campanha de bombardeios e operações terrestres em Gaza que deixou pelo menos 31.341 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território, com 2,4 milhões de habitantes.

A principal agência de ajuda das Nações Unidas em Gaza, a UNRWA, disse na quarta-feira que um ataque israelense atingiu um de seus depósitos de alimentos em Rafah, deixando um morto e dezenas de feridos.

O chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou que o ataque "ocorre quando os suprimentos de alimentos estão acabando e a fome é generalizada".

- "Ilha humanitária" -

O navio Open Arms partiu de Chipre com destino a Gaza na terça-feira e carrega uma barcaça com 200 toneladas de ajuda.

A Open Arms trabalha em parceria com a organização beneficente World Central Kitchen (WCK), dirigida pelo chef hispano-americano José Andrés, que será o responsável pela distribuição dos alimentos.