EUA diz que ataque contra aliado de Navalny mostra riscos para opositores de Putin

A Casa Branca anunciou, nesta quinta-feira (14), que está muito preocupada com o ataque "terrível e brutal" com martelo, executado na Lituânia contra Leonid Volkov, um aliado do falecido líder da oposição russa, Alexei Navalny.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que não podia confirmar as afirmações lituanas de que houve participação dos serviços de inteligência russos no incidente, mas afirmou que o ataque foi um lembrete das "ameaças muito reais" que os opositores do Kremlin enfrentam.

"Estamos muito, muito preocupados com este ataque contra Leonid Volkov", ressaltou Kirby à imprensa por videoconferência.