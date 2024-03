Ex-secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, diz que quer comprar TikTok

Depois de deixar o governo, Steven Mnuchin fundou uma empresa de capital privado, a Liberty Strategic Capital, com interesse especial no setor de tecnologia.

Rapidamente arrecadou cerca de 2,5 bilhões de dólares (12 bilhões de reais) de investidores após o seu lançamento, segundo o The New York Times, incluindo uma parte de fundos soberanos do Oriente Médio.

