Filho de presidente da Colômbia denuncia pressões para incriminar seu pai

"Os envolvidos em minha detenção arbitrária semearam discórdia para me colocarem contra meu próprio pai. Aí entendi que tudo isso se trata de uma questão mais política do que jurídica", acrescentou Petro Burgos no vídeo.

O filho do presidente foi levado a julgamento em janeiro pelo promotor Mario Burgos na cidade de Barranquilla (norte), acusado de receber grandes somas de dinheiro do narcotráfico quando exercia a função de delegado da campanha presidencial de seu pai na região do Caribe.

Em julho de 2023, Nicolás Petro foi detido, mas, um mês depois, recebeu permissão para se defender em liberdade condicional.

Segundo o Ministério Público, o narcotraficante Samuel Santander Lopesierra deu a Petro Burgos o equivalente a 102.000 dólares, assim como Alfonso "El turco" Hilsaca, um negociante acusado no passado pelo MP de financiar grupos paramilitares e planejar homicídios.

Uma parte do dinheiro teria entrado na campanha presidencial de 2022 e o restante foi utilizado por Nicolás Petro para aproveitar uma vida de luxo, segundo a acusação. O presidente nega ter usado esse dinheiro para chegar ao poder.

Nicolás Petro já havia retificado seu depoimento inicial ao MP e nega que o mandatário tivesse conhecimento da entrada desse dinheiro na campanha.