General israelense em Gaza critica líderes políticos do país

O ataque sem precedentes dos milicianos do Hamas em 7 de outubro em Israel - que deixou 1.160 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais - evidenciou as falhas dos serviços de inteligência israelenses, que não anteciparam uma operação desta magnitude.

Os comentários, que rompem a tradicional neutralidade dos militares israelenses a respeito do poder político, renderam ao general Goldfus uma convocação por parte do comando militar.

O general também pediu aos líderes políticos que "cada um faça sua parte" no esforço militar, em uma alusão aos judeus ultraortodoxos, que podem evitar o serviço militar.

As declarações do militar provocaram uma tempestade no país.

"Um oficial só deve falar sobre as suas decisões (militares), caso contrário deve abandonar o uniforme", criticou Yoav Segalovitz, deputado centrista da oposição, à rádio pública Kan.

"Combater em Gaza não lhe dá o direito ou a legitimidade para expressar uma posição sobre os temas políticos", escreveu Nahum Barnea no jornal conservador Yedioth Ahronoth.