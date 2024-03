Glastonbury anuncia line-up com protagonismo feminino

O renomado festival Glastonbury, no sudoeste da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira (14) um line-up com muitas atrações femininas, com artistas como Dua Lipa, SZA e Shania Twain, em sua edição de 2024.

Os organizadores foram criticados na última edição pela ausência de uma artista feminina no palco principal, o que tentaram remediar para o evento que acontecerá entre os dias 26 e 30 de junho de 2024.

"Sonhei com este momento a minha vida toda", reagiu Dua Lipa no Instagram sobre sua primeira apresentação no palco principal do festival, e prometeu "uma noite inesquecível" em Glastonbury, o seu "lugar preferido no mundo".