Grupos armados se fortalecem na Colômbia apesar de negociações de paz

Questionado sobre esse relatório, o ministro da Defesa, Iván Velásquez, admitiu à imprensa que "houve um aumento" no número de membros do ELN, do EMC e do Clã.

A oposição considera que o Executivo é indulgente com os grupos armados e o responsabiliza pela deterioração da ordem pública.

Exceto pelo Clã, essas organizações concordaram com tréguas com o governo como parte das negociações de paz.

Velásquez se absteve de fornecer um número, mas de acordo com o Silla Vacía, todos os grupos armados somavam 16.770 combatentes em 2023, em comparação com cerca de 15.120 no ano anterior.

O presidente Gustavo Petro tem como objetivo acabar com o conflito armado de seis décadas na Colômbia por meio do diálogo, mas as conversas de paz avançam em meio a turbulências.

A trégua com os dissidentes do EMC foi suspensa por vários meses em meados de 2023. Por outro lado, o cessar de hostilidades com o ELN foi violado várias vezes pelos rebeldes, que também acusam as forças públicas de agressões.