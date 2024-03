Guerra na Síria chega a mais de 507.000 mortos em 13 anos

A guerra na Síria matou mais de 507.000 pessoas, indicou uma ONG nesta quinta-feira (14), véspera do 13º aniversário do início do conflito, que deixou milhares de deslocados.

A repressão brutal por parte do governo da mobilização popular que surgiu em 15 de março de 2011 desencadeou uma guerra civil da qual acabaram participando Exércitos estrangeiros e grupos jihadistas.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido, mas que conta com uma ampla rede de fontes no terreno, afirmou que mais de 164.000 civis, entre eles mais de 15.000 mulheres e 25.000 crianças, perderam a vida.