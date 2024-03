Guerra na Ucrânia é assunto 'existencial para nossa Europa e a França', diz Macron

Para esclarecer sua posição, o chefe de Estado da única potência nuclear da União Europeia (UE) aceitou dar uma entrevista à TV em horário nobre.

Se a Rússia do presidente Vladimir Putin "vencer a guerra", "não teremos mais segurança" na Europa e a "credibilidade" do continente "será reduzida a zero", acrescentou.

Por isso, diante da "escalada" de Moscou, os ocidentais "devemos dizer que estamos dispostos a responder", assegurou o presidente.

"Se a situação se degradar, estaremos prontos [...] para que a Rússia não ganhe nunca" na Ucrânia, sentenciou.

Em fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão da Ucrânia e, após vários revezes, conseguiu recuperar a iniciativa nas últimas semanas, em parte devido à falta de impulso da ajuda ocidental a Kiev.

Putin apresenta o conflito como uma guerra contra as potências ocidentais, na qual a Rússia joga sua sobrevivência.