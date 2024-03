Inglaterra convoca Anthony Gordon pela 1ª vez e deixa Kalvin Phillips de fora

Já Joe Gomez voltou a mostrar um bom nível no Liverpool após se recuperar de problemas com lesões. Seu retorno encerra um hiato com a seleção inglesa que começou em novembro de 2020.

A Inglaterra disputará dois amistosos neste mês, preparatórios para a Eurocopa (que será realizada na Alemanha de junho a julho). Serão em casa, no estádio de Wembley, contra Brasil (23 de março) e Bélgica (26 de março).

--- Lista de convocados da Inglaterra para os amistosos contra Brasil e Bélgica:

Goleiros: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defensores: Jarrad Branthwaite (Everton), Ben Chilwell (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City).

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Ajax/HOL), James Maddison (Tottenham), Declan Rice (Arsenal).