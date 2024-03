Japão anuncia convocação sem Junya Ito, acusado de agressão sexual

O jogador japonês do Reims Junya Ito, acusado de agressão sexual em seu país, não foi incluído na lista de convocados da sua seleção para dois duelos contra a Coreia do Norte nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, divulgada nesta quinta-feira (14).

"Pensando no impacto na sua família, que é o mais importante, acho que era preferível não chamá-lo agora", declarou o técnico do Japão, Hajime Moriyasu, citado pela imprensa local.

Em fevereiro, Ito abandonou a Copa da Ásia no Catar depois de a polícia japonesa anunciar a abertura de uma investigação.