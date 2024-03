Juíza aceita denúncia contra ex-presidente do Paraguai

Uma juíza de garantias admitiu nesta quinta-feira (14) uma acusação do Ministério Público contra o ex-presidente do Paraguai Mario Abdo Benítez (2018-2023), acusado por seu antecessor, Horacio Cartes, de vazamento de documentos confidenciais relacionados com sua atividade empresarial.

A magistrada Cynthia Lovera também aceitou a acusação como cúmplices de outros sete ex-integrantes do alto escalão do governo Benítez.

Cartes (2013-2018) acusou seu sucessor de utilizar os documentos para difamá-lo e prejudicar as chances eleitorais de seu herdeiro político, o atual presidente Santiago Peña, antes do pleito de 30 de abril de 2023.