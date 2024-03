Macron condecora o homem mais rico do mundo na presença de Beyoncé e Musk

A condecoração do CEO do grupo de luxo francês LVMH contou também com a presença do polêmico magnata francês da mídia Vincent Bolloré, que controla o grupo Canal+ e negocia com Arnault a venda da revista Paris Match.

A ministra da Cultura, Rachida Dati, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, também compareceram ao evento que aconteceu no Palácio do Eliseu, sede da Presidência, assim como os ministros da Economia, Bruno Le Maire, e do Interior, Gerald Darmanin.

A Legião de Honra é a maior distinção que a França concede a cidadãos nacionais ou estrangeiros para reconhecer os seus méritos. Possui três graus e duas dignidades, sendo a Grã-Cruz o nível mais elevado de todas as categorias.

